При этом, по мнению американского экс-госсекретаря, можно было бы "рассмотреть вопрос о проведении референдума"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Попытка Украины вернуть Крым приведет к эскалации, в США не верят в такую возможность Киева. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые вели беседу от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Запись общения Киссинджера с пранкерами опубликована во вторник в их Telegram-канале. "Я думаю, возвращение Крыма приведет к эскалации. У нас с вами были публичные разногласия по этому вопросу. Мое впечатление от общения с нашими людьми: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления. Это вопрос, решение которого зашло в тупик", - сказал экс-госсекретарь США, обращаясь к мнимому "Зеленскому".

При этом, по мнению Киссинджера, можно было бы "рассмотреть вопрос о проведении референдума".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Генри Киссинджер - американский политический и государственный деятель, бывший госсекретарь. 27 мая 2023 года ему исполнилось 100 лет.