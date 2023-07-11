Вступление в ЕС в обмен на прием Швеции в НАТО. Что известно о сделке Турции и Запада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о приеме Швеции в НАТО. Взамен Стокгольм пообещал активизировать процесс приема Турции в ЕС и поспособствовать модернизации таможенного союза страны и сообщества.

Однако в США отметили, что вопросы членства Швеции в НАТО и Турции в ЕС не взаимосвязаны. США поддерживают вступление Турции в ЕС, но этот вопрос стороны должны решать сами и нельзя, чтобы он превратился в препятствие присоединению Стокгольма к альянсу. При этом переговоры о членстве Турции в ЕС должны затрагивать вопрос реформ.

ТАСС собрал основную информацию о решении Турции.

Решение Турции

Эрдоган перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе в понедельник заявил, что согласится на вступление Швеции в НАТО, если Турции откроют путь в ЕС.

После этого Эрдоган встретился с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Результатом этих переговоров стало согласие Турции ратифицировать протокол о приеме Швеции в НАТО в кратчайшие сроки и как можно быстрее передать соответствующий документ на ратификацию в парламент.

Как отмечают турецкие источники, выдвинутые Анкарой требования Стокгольм выполнил, в том числе главное, которое касается противодействия терроризму.

Что пообещали Турции

Взамен Швеция пообещала "приложить усилия", чтобы модернизировать таможенный союз Турции и ЕС. Также Швеция активизирует процесс приема Турции в Евросоюз и переговоры о безвизовом режиме. Стокгольм согласился содействовать отмене санкций и устранению преград для Анкары в сфере ВПК и инвестиций.

Также Швеция пообещала не поддерживать объявленные Турцией террористическими организации. Речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, которую обвиняют в подготовке переворота 15 июля 2016 года. А НАТО создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.

Из сделанных заявлений не следует, обязались ли Швеция, ЕС и НАТО предоставить Анкаре некие конкретные подтверждения результатов усилий по этим вопросам.

Вступление Швеции в НАТО

Великое национальное собрание Турции может ратифицировать заявку до конца следующей недели, сообщает телеканал CNN Türk. Однако на этой неделе заксобрание республики уходит на летние каникулы, поэтому парламент может одобрить протокол уже на осенней сессии, которая начнется 1 октября.

Согласно турецкому законодательству, сначала протокол рассмотрит комиссия по иностранным делам парламента и только после этого его вынесут на рассмотрение Генеральной Ассамблеи парламента. После одобрения и публикации в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента процесс будет завершен.

Столтенберг считает, что проблема вступления Швеции в НАТО будет решена, так как ранее Венгрия заявила, что не станет последней страной, которая ратифицирует протокол. В Венгрии также подчеркнули, что правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО, и ратификация соглашения - всего лишь технический вопрос.

Реакция на решение Турции

Кристерссон отметил, что Стокгольм наладит с Анкарой новый двусторонний диалог по безопасности и своеобразный формат сотрудничества. По его словам, это долгосрочное обязательство Швеции, которая поддерживает более тесное сотрудничество между Турцией и ЕС. Премьер-министр Швеции также считает, что и Венгрия не станет тянуть с ратификацией заявки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также приветствовала решение Турции, однако она никак не прокомментировала обещания Анкаре. При этом накануне официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что расширение НАТО и Евросоюза - это два разных отдельных процесса.

Турецкая газета Aydinlik написала, что Эрдоган поддался на уговоры Запада и пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО. А зампредседателя политической партии "Родина" Утку Рейхан заявил, что решение позорное и Турция поддалась на шантаж Запада.

Правительственные СМИ Турции отмечают, что Анкара вышла победителем в этой ситуации, получив многочисленные гарантии по борьбе с терроризмом и заручившись поддержкой в вопросе вступления в ЕС.

Президент США Джо Байден приветствовал решение Эрдогана. Байден заявил, что готов работать с Турцией над укреплением обороны и сдерживания в Евроатлантическом регионе.

При этом вопросы членства Турции в ЕС и вступление Швеции в НАТО не взаимосвязаны, отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. США выступают за членство Турции в ЕС и будут оказывать ей поддержку в этом вопросе. Переговоры между ЕС и Турцией должны затрагивать необходимые реформы для устойчивости демократии, через которые проходит каждый потенциальный член ЕС.

Поставки F-16 Анкаре

Байден, по словам Салливана, выступает за поставки Турции 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Этот шаг отвечает национальным интересам США.

Поставку истребителей блокирует в том числе председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес. По его словам, он ведет переговоры с администрацией президента о снятии вето и может принять решение в течение следующей недели.

Однако Столтенберг подчеркнул, что Турция дала ясно понять - вопрос поставок истребителей не является частью сделки по Швеции, но в рамках этих договоренностей отменены ограничения на поставки оружия Анкаре.