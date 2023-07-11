Столтенберг заявил, что НАТО не видит признаков размещения группы "Вагнер" в Белоруссии

Генсек подчеркнул, что альянс "пристально мониторит ситуацию"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО пока не видит никаких признаков размещения группы "Вагнер" в Белоруссии. Об этом заявил во вторник журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит альянса.

"НАТО пока не видит никаких признаков размещения группы "Вагнер" в Белоруссии. Альянс пристально мониторит ситуацию, понимая, как это важно для обеспечения безопасности стран Балтии", - сказал он.

7 июля помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский сообщил, что представители ЧВК "Вагнер" пока не прибывали для осмотра возможного места размещения бойцов компании в палаточном лагере в районе города Осиповичи Могилевской области. По его словам, лагерь способен вместить около 5 тыс. человек, в нем также возможно размещение военной техники.