Эксперт: никто в НАТО не думает, что Украина готова вступить в альянс

Глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин отметила, что гипотетическое членство Украины в настоящий момент увеличило бы риск прямой конфронтации альянса с Россией

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. Ни одна из стран НАТО не считает, что Украина готова стать членом Североатлантического альянса. Такое мнение выразила политолог, глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин.

"Ни одна из стран-союзников не считает, что Украина уже готова вступить в НАТО, - отметила эксперт в опубликованном во вторник интервью испанской газете La Vanguardia. - Одно дело - открыть путь, чтобы она вступила, когда война закончится, и другое - сделать это сейчас". По ее словам, гипотетическое членство Украины в настоящий момент увеличило бы риск прямой конфронтации альянса с Россией. Как считает политолог, на Западе давно знают, что Украина тратит больше боеприпасов, чем он может поставить.

Пульерин также полагает, что "европейцы должны понять, что США не будут оставаться окончательной гарантией их безопасности". "Военные расходы также должны быть приоритетом, - добавила она. - Чем раньше это будет понято, тем лучше".

11-12 июля в Вильнюсе проходит очередной саммит лидеров стран НАТО. На мероприятии ожидается президент Украины Владимир Зеленский.