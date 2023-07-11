Полиция Финляндии получила уведомления о двух акциях протеста в день приезда Байдена

По данным YLE, первое протестное шествие пройдет возле здания финского парламента, его участники подвергнут критике внешнеполитический курс США

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Полиция Финляндии получила официальные уведомления об организации двух акций протеста во время визита президента США Джо Байдена в страну. Об этом во вторник сообщил телеканал YLE со ссылкой на данные правоохранительных органов республики.

Первое протестное шествие пройдет возле здания финского парламента, его участники подвергнут критике внешнеполитический курс США. Второй митинг организуют противники размещения военных баз блока НАТО на территории Финляндии. Они намерены пройти маршем по центру Хельсинки. Полиция уже уведомила организаторов о том, что шествия придется временно остановить в случае появления на их маршруте кортежа американского президента. Точное время проезда Байдена по центру финской столицы не сообщается, в этот период уличное движение по основным магистралям может быть перекрыто.

Байден прибудет в Финляндию в четверг. Он примет участие в саммите стран Северной Европы. По данным финских СМИ, в Хельсинки могут привезти бронированный президентский лимузин марки Cadillac, также известный под названием Beast ("Зверь").

Наименование "Зверь" автомобилю присвоила Секретная служба США, которая отвечает за охрану первых лиц государства. Официальное кодовое название машины Stagecoach. Ее конструкция отличается от всех серийных автомобилей, сходящих с конвейеров предприятия Cadillac в Детройте (штат Мичиган).