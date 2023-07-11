Адвокаты Армении на акции протеста потребовали отставки начальника полиции

По словам бывшего главы Палаты адвокатов Ары Зограбяна, к этой инициативе присоединились 502 адвоката

ЕРЕВАН, 11 июля. /ТАСС/. Адвокаты Армении начали трехдневную акцию протеста с требованием отставки начальника полиции Армении Арама Ованисяна. Шествие юристов от здания Палаты адвокатов до министерства внутренних дел во вторник в режиме онлайн транслируют местные новостные порталы.

"502 адвоката присоединились к инициативе признания главы полиции "Врагом адвокатуры". Наша акция направлена не против полиции, как государственного института, а против насилия в правоохранительной структуре. Повторяющиеся инциденты говорят о том, что в структуре не все ладно. Наши решительные шаги помогут изменить ситуацию в полицейской структуре", - сказал в беседе с журналистами бывший глава Палаты адвокатов Ара Зограбян.

Адвокаты принесли к зданию МВД большой транспарант в виде сертификата, на которой написано "Арам Ованисян - враг адвокатуры".

Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян дал согласие на встречу с протестующими адвокатами.

Поводом к началу акции стало задержание и применение силы в отношении адвоката Карена Алавердяна, который пытался защитить своего клиента от насилия со стороны сотрудников полиции.