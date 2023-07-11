Венгрия рассчитывает, что на саммите НАТО страны не будут приглашать Украину в альянс

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в итоговом документе саммита в Вильнюсе нет ни графика, ни даты вступления Украины в альянс

БУДАПЕШТ, 11 июля. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что лидеры НАТО примут на саммите в Вильнюсе ответственное решение и не будут приглашать Украину в альянс. Об этом заявил во вторник глава венгерского МИД Петер Сийярто, прибывший на совещание в литовскую столицу вместе с премьер-министром Виктором Орбаном.

"Очевидно, что о приеме в НАТО страны, находящейся в состоянии войны, не может быть и речи. Такая страна не должна становиться членом НАТО, поскольку ясно, что воюющая страна сразу же создаст военную угрозу для всего альянса, и также ясно, что если Россия окажется на другой стороне, то это приведет к началу еще одной мировой войны", - сказал министр в интервью венгерскому телеканалу М1.

Сийярто подчеркнул, что для Венгрии важно, чтобы на саммите в Вильнюсе "было принято ответственное решение" по поводу желания Украины присоединиться к НАТО.

Министр отметил, что лидеры западных стран должны принять в Вильнюсе ответственное решение и воздержаться от приема Украины в НАТО. "Думаю, что сейчас есть хороший шанс это сделать, потому что в итоговом документе саммита нет никакого графика вступления Украины в НАТО. В нем нет и конкретной даты", - сказал Сийярто.

Говоря о желании Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, он отметил, что "НАТО не только военный союз, но и объединение, основанное на общих ценностях". "Поэтому условия для членства должны быть выполнены не только с военной точки зрения, но и с точки зрения ценностной, в том числе таких важных ценностей, как защита, уважение и постоянное укрепление прав национальных меньшинств", - подчеркнул министр.