11 июля, 09:11
Военная операция на Украине

Столтенберг заявил, что главным посылом саммита НАТО станет наращивание поддержки Украины

Комментируя возможность поставок истребителей западного производства генсек отметил, что страны альянс уже поставляют Киеву большое количество оружия

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Увеличение объемов помощи Украине станет основным посланием саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил во вторник в эфире телеканала France 24.

"Послание саммита НАТО будет заключаться в том, что мы будем продолжать помогать и наращивать нашу поддержку и сделаем так, чтобы Украина была обеспечена оружием, боеприпасами, запасными частями, проводилось обучение, техническое обслуживание", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей западного производства на Украину, Столтенберг отметил, что страны НАТО уже поставляют Украине большое количество оружия. "Союзники по альянсу поставили Киеву достаточно современных вооружений и боеприпасов", - отметил генсек альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

В саммите НАТО, открывающемся в Вильнюсе во вторник, примут участие лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине
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