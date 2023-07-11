НАТО призвала Россию вывести войска с Запорожской АЭС

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг считает, что действия Москвы подрывают безопасность станции

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс призывает Россию вывести свои силы с Запорожской АЭС (ЗАЭС), поскольку считает действия Москвы опасными. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит альянса.

"Ядерная риторика России опасна", - утверждал он. "России следует понимать, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна начаться. НАТО пристально следит за действиями России, мы осуждаем объявления о том, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Пока мы не видели никаких изменений в диспозиции российских ядерных сил, которые требовали бы ответных действий НАТО", - сказал генсек.

"Что касается ситуации на Запорожской АЭС, то наш сигнал России заключается в необходимости вывести свои силы, поскольку ее действия в Запорожье подрывают безопасность этой крупнейшей в Европе атомной станции", - ответил Столтенберг на вопросы журналистов о заявлениях Киева о том, что Москва якобы "готовит ядерный инцидент на ЗАЭС".

9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что участникам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля следует уделить основное внимание теме безопасности на ЗАЭС, нанесением ущерба которой Киев занимается для "собственного спасения".

В канун состоявшегося 23 июня визита в РФ генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на ЗАЭС. Не предъявив никаких доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа выразил мнение, что высказывания украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в конфликт. 23 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москву крайне настораживают участившиеся заявления Киева о якобы имеющем место минировании ЗАЭС российскими силами. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных утверждений.