Варшава заявила, что прочный мир с Киевом возможен только при демонстрации правды о Волыни

Жители Польши 11 июля в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики, вспоминают погибших 80 лет назад в Волынской резне соотечественников

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. Устойчивый мир в отношениях Польши и Украины возможен только при условии совместной работы над выяснением правды о Волынской резне. Об этом заявил во вторник глава МИД Польши Збигнев Рау по случаю проходящего в стране Дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами на Волыни.

"Мы верим, что только совместное открытие правды приведет к прочному примирению", - написал он в Twitter.

По словам Рау, выступление в Сейме (нижней палате парламента) председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука 25 мая и присутствие на памятной церемонии в Луцке украинского президента Владимира Зеленского вместе с польским лидером Анджеем Дудой 9 июля являются "необходимыми шагами в верном направлении, которые [в Польше] ждали давно".

Во вторник жители Польши в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики, вспоминают погибших 80 лет назад в Волынской резне соотечественников. Мероприятия проходят в польской столице, а также во многих других городах страны.

Волынская трагедия

Во время Второй мировой войны в феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название "Волынская резня".

Семь лет назад польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. Как правило, памятные мероприятия по случаю этой даты проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.

16 мая в интервью порталу onet.pl пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, отвечая на вопрос, должен ли Зеленский извиниться за Волынскую резню, сказал, что в ситуации, когда "украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности". По мнению Ясины, он должен сказать: "Прошу прощения, просим о прощении".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал неприемлемым и досадным тот факт, что польская сторона пытается навязать президенту Украины или Украине, что делать.

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.