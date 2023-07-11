11 июля, 09:20,
обновлено 11 июля, 10:17
Военная операция на Украине

Франция поставит Украине ракеты дальнего радиуса действия

EPA-EFE/ Robert Ghement
© EPA-EFE/ Robert Ghement

По данным Agence France-Presse, речь идет о поставках ракеты SCALP, которые являются аналогом британских ракет Storm Shadow

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Париж намерен передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.

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"Мы приняли решение передать [Украине] новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии", - сказал он.

С учетом сложившейся ситуации и контрнаступления, которое ведет Украина, Франция "приняла решение увеличить поставки вооружений и снаряжения, а также дать возможность наносить удары вглубь", - отметил Макрон.

По данным Agence France-Presse, речь идет о поставках ракеты SCALP, которые являются аналогом британских ракет Storm Shadow. Дальность полета ракеты SCALP составляет около 300 км. 

Теги:
УкраинаФранцияМакрон, ЭмманюэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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