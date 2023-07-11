Франция поставит Украине ракеты дальнего радиуса действия

По данным Agence France-Presse, речь идет о поставках ракеты SCALP, которые являются аналогом британских ракет Storm Shadow

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Париж намерен передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.

"Мы приняли решение передать [Украине] новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии", - сказал он.

С учетом сложившейся ситуации и контрнаступления, которое ведет Украина, Франция "приняла решение увеличить поставки вооружений и снаряжения, а также дать возможность наносить удары вглубь", - отметил Макрон.

По данным Agence France-Presse, речь идет о поставках ракеты SCALP, которые являются аналогом британских ракет Storm Shadow. Дальность полета ракеты SCALP составляет около 300 км.