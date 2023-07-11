11 июля, 09:24,
обновлено 11 июля, 10:19

Глава МИД Омана на встрече с Лавровым передал послание султана Путину

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди
© Ангелина Мартыненко/ ТАСС

Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди добавил, что все контакты и переговоры на высшем уровне подтверждают внимание, которое уделяют главы государств развитию российско-оманских отношений

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди передал послание султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида президенту РФ Владимиру Путину во вторник.

"Сегодня я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы передать ответное послание султана Омана для президента Российской Федерации господина Путина", - сказал глава МИД Омана на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Послание было торжественно передано главе МИД РФ в объемной красной папке.

Министр иностранных дел Омана добавил, что все контакты и переговоры на высшем уровне подтверждают внимание, которое уделяют президент РФ и султан Омана развитию традиционно крепких российско-оманских отношений. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичОманРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация