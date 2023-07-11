Глава МИД Омана на встрече с Лавровым передал послание султана Путину

Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди добавил, что все контакты и переговоры на высшем уровне подтверждают внимание, которое уделяют главы государств развитию российско-оманских отношений

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди передал послание султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида президенту РФ Владимиру Путину во вторник.

"Сегодня я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы передать ответное послание султана Омана для президента Российской Федерации господина Путина", - сказал глава МИД Омана на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Послание было торжественно передано главе МИД РФ в объемной красной папке.

Министр иностранных дел Омана добавил, что все контакты и переговоры на высшем уровне подтверждают внимание, которое уделяют президент РФ и султан Омана развитию традиционно крепких российско-оманских отношений.