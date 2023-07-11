Япония на Восточноазиатском саммите намерена поднять темы Украины, КНДР и споров на море

В МИД страны при этом воздержались от комментариев, какие именно отдельные двусторонние встречи запланированы у министра в Индонезии, отметив, что они предусмотрены

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе предстоящего Восточноазиатского саммита в Индонезии намеревается затронуть темы Украины, КНДР, Мьянмы, а также положения дел в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель МИД Японии.

"Министр объяснит позицию Японии по вопросам агрессии России в отношении Украины, по Восточно-Китайскому и Южно-Китайскому морях, Северной Корее и Мьянме", - отметил он. Представитель японского внешнеполитического ведомства также уточнил, что Хаяси в Джакарте примет участие во встрече АСЕАН+3 (Япония, Китай, Южная Корея) и в региональном форуме АСЕАН по безопасности. В то же время в МИД воздержались от комментариев, какие именно отдельные двусторонние встречи запланированы у министра в Индонезии, отметив, что они предусмотрены.

Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, который обострился в сентябре 2012 года после покупки их властями Токио у частных владельцев. В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. В этот спор вовлечены КНР, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

На этой неделе в Индонезии, которая в 2023 году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, проходит неделя мероприятий АСЕАН. В частности, во вторник в Джакарте открылась четырехдневная встреча глав МИД АСЕАН, в ближайшие дни состоится встреча АСЕАН+3.

13-14 июля пройдут Восточноазиатский саммит и региональный форум АСЕАН по безопасности, в которых с российской стороны примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, усилия Лаврова на этих совещаниях будут сфокусированы на продвижении российских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сохранении сбалансированной, равноправной и отвечающей современным реалиям региональной архитектуры межгосударственных отношений.