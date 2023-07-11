Премьер Норвегии считает, что Украину можно пригласить в НАТО, но с особой формулировкой

Йонас Гар Стёре отметил, что в документе должно быть прописано, что это произойдет, "когда придет время"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО может официально пригласить Украину в альянс, но в документе должно быть прописано, что это произойдет, "когда придет время". Об этом во вторник заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стёре по прибытии на саммит НАТО.

"Думаю, что приглашение должно быть сформулировано таким образом, что, когда придет время и члены будут согласны, Украина сможет вступить, - сказал он. - Мы усилим сотрудничество между Украиной и НАТО, и будет подчеркнуто, что у Украины будущее в НАТО".

Стёре назвал саммит в Вильнюсе "историческим", так как в понедельник стало известно о согласии Турции на принятие в НАТО Швеции. "Впервые в истории весь северный регион будет в НАТО. Это глубокие позитивные изменения в том, как мы будем планировать нашу оборону", - пояснил норвежский политик.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.