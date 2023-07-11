Столтенберг заявил, что Киеву уже не нужен План действий для членства в НАТО

По словам генсека альянса, сейчас НАТО ставит своей целью оказание Украине максимальной военной поддержки для обеспечения "победы на поле боя"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку "она подошла ближе к альянсу" и этот этап процедуры вступления для нее будет упразднен. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сделанное 7 июля заявление о решении официально сократить процедуру для будущего вступления Украины, исключив из нее ПДЧ.

Столтенберг в очередной раз повторил, что сейчас НАТО ставит своей целью оказание Украине максимальной военной поддержки для обеспечения "победы на поле боя", поскольку, "если Украина не одержит победу как свободная и суверенная демократическая страна, никакие гарантии безопасности ей уже не потребуются".

"Я сделал предложение об исключении ПДЧ, поскольку Украина прошла большой путь с того момента, когда (на саммите в Бухаресте - прим. ТАСС) в 2008 году мы приняли это решение, что следующим шагом в процедуре приема Украины должен быть План действий для членства в НАТО. Теперь Украина подошла ближе к НАТО, и необходимо отобразить это на практике", - заявил он.

Он подчеркнул, что идея исключить ПДЧ для Украины вошла в пакет предложений, которые министры иностранных дел обсуждали в мае, но тогда этот тезис не был сказан. Никаких сроков вступления Украины на саммите озвучено не будет, этот вопрос не будет обсуждаться до завершения военного конфликта, отметил Столтенберг.