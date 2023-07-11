11 июля, 09:43

Польша лишила российского бизнесмена доступа к акциям компании Azoty

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Польши ввели принудительное управление в отношении акций занимающейся удобрениями польской компании Azoty, принадлежащих российскому бизнесмену Вячеславу Кантору. Об этом заявил во вторник на брифинге министр развития и технологий Вальдемар Буда.

По его словам, властями республики было принято "решение о назначении принудительного управления в отношении трех компаний, владельцем и акционером которых является россиянин Вячеслав Кантор, известный как совладелец Группы Azoty". "Мы его лишаем этих акций с помощью введения принудительного управления", - сказал министр. 

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