Словакия ожидает от саммита НАТО укрепление коллективной ПВО альянса

Президент республики Зузана Чапутова добавила, что вопрос по поводу членства Украины в альянсе на саммите решаться не будет

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Словакия ожидает от начинающегося саммита НАТО продвижения в деле укрепления коллективной ПВО государств - членов Североатлантического альянса. Об этом сообщила журналистам президент республики Зузана Чапутова.

"Для нас, прежде всего, важно, чтобы мы [страны НАТО] имели координируемую систему ПВО, действие которой распространялось бы на Словакию", - сказала президент.

Она проинформировала, что на саммите планируется обсудить расширение взаимодействия между НАТО и Украиной. "На саммите вопрос по поводу самого членства [Украины] решаться не будет. Мы [участники встречи] будем говорить об усилении практического и политического сотрудничества с Украиной", - отметила Чапутова.