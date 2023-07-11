11 июля, 09:50,
обновлено 11 июля, 10:20

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил об уходе из политики

EPA-EFE/ NARONG SANGNAK
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча
© EPA-EFE/ NARONG SANGNAK

Он покидает партию "Объединенная таиландская нация"

БАНГКОК, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча покидает партию "Объединенная таиландская нация" и уходит из политики. Об этом говорится в заявлении таиландского премьера, которое во вторник распространила "Объединенная таиландская нация".

"Я хотел бы объявить о своем уходе из политики. Покидая партию "Объединенная таиландская нация", я обращаюсь к лидеру партии, генеральному секретарю и ее членам с призывом осуществлять политическую деятельность с сильной идеологией, защищать государственные институты, религию и монархию, продолжать заботиться о тайском народе", - сказал он. 

Теги:
ТаиландЧан-Оча, Прают
© Информационное агентство ТАСС
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