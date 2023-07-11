Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил об уходе из политики

Он покидает партию "Объединенная таиландская нация"

БАНГКОК, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча покидает партию "Объединенная таиландская нация" и уходит из политики. Об этом говорится в заявлении таиландского премьера, которое во вторник распространила "Объединенная таиландская нация".

"Я хотел бы объявить о своем уходе из политики. Покидая партию "Объединенная таиландская нация", я обращаюсь к лидеру партии, генеральному секретарю и ее членам с призывом осуществлять политическую деятельность с сильной идеологией, защищать государственные институты, религию и монархию, продолжать заботиться о тайском народе", - сказал он.