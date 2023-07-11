11 июля, 09:52,
обновлено 11 июля, 10:15

Минобороны Белоруссии сообщило, что региональная группировка войск готова защищать СГ

По данным ведомства, страна готовится принять очередную группу военнослужащих из РФ в рамках слаживания региональной группировки войск

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Региональная группировка войск (РГВ) Белоруссии и России, несмотря на проведение плановых занятий, готова в случае необходимости к немедленному задействованию для защиты Союзного государства. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

"Несмотря на проведение плановых занятий в рамках боевой подготовки, при создании угроз военной безопасности Союзному государству подразделения РГВ всегда готовы к немедленному задействованию для обеспечения безопасности и защиты", - говорится в сообщении.

Белоруссия готовится принять очередную группу военнослужащих из РФ в рамках слаживания региональной группировки войск. 

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