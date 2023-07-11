11 июля, 10:08,
обновлено 11 июля, 10:17

Мирзиёев побеждает на выборах в Узбекистане с 87,05% голосов

Первый заместитель председателя Верховного суда, выдвинутая партией "Адолат", Робахон Махмудова набирает 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02%, глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев - 3,74% голосов

ТАШКЕНТ, 11 июля. /ТАСС/. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеждает на выборах главы государства с 87,05% голосов. Такие данные обнародовал ЦИК республики после заседания, на котором были подведены итоги волеизъявления.

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"Было принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиёева на должность президента Республики Узбекистан 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦИК.

Первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией "Адолат" ("Справедливость"), набирает 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов - 4,02%, глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев - 3,74% голосов. 

Теги:
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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