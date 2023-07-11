Президент Литвы вручил Байдену высшую госнаграду страны

Он стал первым президентом США, получившим орден за "особые заслуги в развитии двусторонних отношений Литовской Республики и Соединенных Штатов Америки, за улучшение политического, культурного, экономического и социального сотрудничества двух стран"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа вручил президенту США Джо Байдену орден Витаутаса Великого - высшую государственную награду страны, которую до Байдена не получал ни один президент США. Об этом во вторник сообщил Белый дом.

"Во время встречи [в Вильнюсе на полях саммита НАТО] президент Науседа вручил президенту Байдену орден Витаутаса Великого с золотой цепью. Это высшая награда, которой президент Литвы может кого-либо удостоить", - говорится в сообщении, переданном пресс-пулом Белого дома.

Американская администрация указывает, что Байден стал первым президентом США, получившим орден за "особые заслуги в развитии двусторонних отношений Литовской Республики и Соединенных Штатов Америки, за улучшение политического, культурного, экономического и социального сотрудничества двух стран".

Отмечается, что орден был учрежден в 1930 году в ознаменование 500-летия со дня смерти великого князя литовского Витовта. Им награждают литовцев и иностранцев за "выдающиеся заслуги перед Литовским государством".

На встрече с Байденом президент Литвы выразил обеспокоенность по поводу того, что "ситуация в регионе ухудшается", а Белоруссия, по его словам, становится "дополнительной угрозой и фактором небезопасности". Науседа призвал НАТО и "самого сильного союзника" - США - "последовательно подходить к вопросу безопасности" стран Балтии. Президент Литвы также подчеркнул, что страна намерена и дальше приобретать американскую военную технику.