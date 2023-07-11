В Сумской области пообещали добровольную эвакуацию жителей приграничных с РФ районов

По словам главы областной военной администрации Владимира Артюха, она также не будет экстренной

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Военные власти Сумской области пояснили, что эвакуация жителей из пятикилометровой зоны вдоль границы с Россией не будет принудительной.

Как сообщило агентство УНИАН со ссылкой на главу областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха, "эвакуация не будет принудительной и экстренной". По словам Артюха, жители должны сами принимать решение о выезде и в случае отказа написать соответствующее заявление.

В понедельник на заседании областного совета обороны было принято решение "о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне". По оценке ОВА, под эвакуацию подпадают порядка 20 тыс. человек.

29 июня командующий объединенными силами украинских войск генерал-лейтенант Сергей Наев рекомендовал жителям приграничных с РФ районов Сумской области эвакуироваться.