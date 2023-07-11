МО ФРГ подтвердило подготовку нового пакета помощи Украине объемом до €700 млн

Глава ведомства Борис Писториус отметил, что "поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - единственно верный путь"

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Германия направит Украине новый пакет военной помощи на сумму до €700 млн. Об этом заявил во вторник, выступая на Общественном форуме НАТО в Вильнюсе, министр обороны ФРГ Борис Писториус. Таким образом он подтвердил информацию, распространенную ранее журналом Der Spiegel и агентством DPA.

"Это еще один крупный пакет объемом почти €700 млн", - сказал он. "Мы убеждены, что поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - единственно верный путь", - добавил министр

По данным Der Spiegel, в новую партию войдут средства ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы и беспилотники. В частности, речь идет о новых компонентах для уже поставленных комплексов Patriot, дополнительных БМП Marder, танках Leopard 1, оборудовании для разминирования и почти 20 тыс. боеприпасов для артиллерии и танков.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. В предыдущий раз о новом пакете военной поддержки Берлин объявлял в мае. Объем того транша составил €2,9 млрд.