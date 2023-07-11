В Италии заявили о наличии плана действий на случай аварии на Запорожской АЭС

Речь будет идти об активации косвенных мер, предусмотренных для происшествий, наиболее удаленных от границ страны, заявил глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо

РИМ, 11 июля. /ТАСС/. Италия располагает планом действий на случай, если на Запорожской АЭС (ЗАЭС) произойдет авария. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо.

"Авария на ЗАЭС подпадает под третий сценарий, предусмотренный нашим национальным планом действий в чрезвычайных ситуациях, который относится к неевропейским странам. Таким образом, Италия не будет нуждаться в прямых мерах по защите населения, таких как йодная профилактика. Речь будет идти об активации косвенных мер, предусмотренных для происшествий, наиболее удаленных от наших границ", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете Il Sole 24 ore.

В частности, по словам Курчо, речь идет о "контроле над цепочкой поставок продовольствия, сельскохозяйственной продукции и животноводства". ЗАЭС "находится под особым наблюдением", добавил он. "Инструменты, которыми мы располагаем сегодня, гораздо более совершенны, чем инструменты, которые у нас были в 1986 году [после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС близ города Припяти]", - сказал Курчо.

В канун состоявшегося 23 июня визита в РФ генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на ЗАЭС. Не предъявив никаких доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа выразил мнение, что высказывания украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в конфликт. 23 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москву крайне настораживают участившиеся заявления Киева о якобы имеющем место минировании ЗАЭС российскими силами. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных утверждений.