В Литве рассылают ложные сообщения об ужесточении мер безопасности и ожидаемых беспорядках

Государственная служба регулирования связи напомнила, что полиция массовой рассылкой сообщений не занимается и призвала получателей таких сообщений не поддаваться панике

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Жители Литвы получают на свои мобильные телефоны ложные сообщения якобы от полиции о дальнейшем ужесточении режима безопасности в связи с проходящим в Вильнюсе саммитом НАТО и о возможных беспорядках. Об этом сообщила во вторник государственная служба регулирования связи.

"Увеличилась рассылка не соответствующих действительности сообщений от имени полиции об ужесточении мер безопасности в связи с возможными беспорядками", - говорится в сообщении.

Регулятор в сфере связи напомнил, что полиция массовой рассылкой сообщений не занимается. "Получателей таких сообщений призываем не поддаваться панике, оценивать информацию критически и пользоваться официальными источниками", - отметила служба.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Вильнюсе 11-12 июля.