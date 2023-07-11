Парламент Армении снял депутата оппозиции с должности главы комиссии по правам человека

Решение принято по результатам тайного голосования, в котором приняли участие 64 депутата из 107

ЕРЕВАН, 11 июля. /ТАСС/. Оппозиционного депутата от фракции "Честь имею" парламента Армении лишили должности председателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам. Заседание парламента во вторник транслируют местные новостные порталы.

"По результатам тайного голосования, в котором приняли участие 64 депутата из 107, большинством голосов деятельность Тагуи Товмасян на должности главы постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам парламента Армении приостановлена", - объявил председатель заседания вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Секретарь фракции "Честь имею" Тигран Абрамян в беседе с журналистами назвал решение безосновательным.