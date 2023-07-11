Трамп запросил отсрочку судебного разбирательства на время избирательной кампании

По информации Politico, адвокаты бывшего президента США "выступают против любого судебного разбирательства, которое начнется во время президентских выборов"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа обратились в суд с запросом об отсрочке даты разбирательства по делу о ненадлежащем хранении секретных документов на время избирательной кампании в борьбе за пост президента США. Об этом сообщила во вторник газета Politico.

"Проведение судебного разбирательства в период президентских выборов <...> создаст чрезвычайные проблемы в процессе отбора присяжных и ограничит способность ответчиков обеспечить справедливое и беспристрастное судебное решение", - приводит газета выдержку из заявления юристов 45-го президента США.

По мнению адвокатов экс-хозяина Белого дома, начало судебного процесса, назначенное на декабрь 2023 года, должно быть перенесено. При этом издание отмечает, что они "выступают против любого судебного разбирательства, которое начнется во время президентских выборов".