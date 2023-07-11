Глава МИД Финляндии считает, что процесс вступления Украины в НАТО должен быть плавным

Элина Валтонен пообещала Киеву помочь в том, чтобы он соответствовал критериям для членства в альянсе

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Процесс вступления Украины в НАТО должен быть как можно более плавным. Об этом во вторник заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Позиция Финляндии состоит в том, что важно сделать этот процесс для Украины как можно более плавным", - сказала она в интервью агентству Bloomberg на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам Валтонен, Финляндия поможет Украине в том, чтобы она соответствовала критериям для членства в альянсе, окажет военную помощь и социальную поддержку.

Комментируя обещание Турции поддержать вступление Швеции в НАТО, министр заявила, что от этого "выигрывают Балтика, крайний Север и Арктический регион". Само соглашение она назвала "сделкой огромного значения".