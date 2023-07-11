FT: НАТО обсуждает приглашение Украины в альянс в будущем

По сведениям источника газеты, в финальном документе по итогам двухдневного саммита не будет прописан график вступления Украины в альянс, но там будет "признаваться, что движение Украины к полной евро-атлантической интеграции" преодолело ту стадию, на которой Киеву "необходим План действий по членству"

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Члены НАТО обсуждают возможность пообещать Украине принять ее альянс, "когда его члены согласятся, а условия будут соблюдены". Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки итогового документа. Он должен быть принят по итогам двухдневного саммита НАТО, начинающегося во вторник в Вильнюсе.

По данным издания, в финальном документе не будет прописан график вступления Украины в альянс. Однако в нем будет "признаваться, что движение Украины к полной евро-атлантической интеграции" преодолело ту стадию, на которой Киеву "необходим План действий по членству", а "будущее Украины в НАТО". Также черновик итогового коммюнике признает, что Киев "сделал существенный прогресс" в сфере реформ.

При этом собеседники Financial Times предупредили, что итоговый текст может измениться, так как по его поводу должны высказаться все члены блока.

Издание также подчеркивает, что споры над формулировками демонстрируют отсутствие единства среди членов НАТО. По его информации, США и Германия предупреждают, что не стоит создавать ощущение, что Украина точно станет членом НАТО без выполнения условий. С другой стороны, находятся преимущественно восточноевропейские страны, которые при поддержке Франции и Великобритании выступают за включение слова "приглашение" в коммюнике. Как говорится в статье, их логика заключается в том, чтобы показать, что речь идет о политическом, а не техническом решении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в альянс на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.