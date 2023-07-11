Премьер Греции считает, что страна не обречена на вечную напряженность с Турцией

По словам Кириакоса Мицотакиса, его страна надеется договориться

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Греция не обречена жить в атмосфере постоянной напряженности с Турцией, и, несмотря на существенные разногласия, может договориться с ней о разграничении морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Такое мнение выразил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по прибытии на саммит НАТО.

Премьер сказал, что в среду встретится на полях саммита НАТО с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом впервые после победы двух лидеров на выборах в своих странах. "Я считаю, что мы оба, получившие сильный мандат от народа, можем сделать первый шаг к перезапуску отношений между Грецией и Турцией, - подчеркнул Мицотакис. - Мы не обречены жить с Турцией в атмосфере постоянной напряженности".

"У нас, очевидно, есть существенные разногласия, но мы можем договориться, что на основе добрососедских отношений и уважения международного права мы составим дорожную карту, чтобы мы могли разрешить наше [единственное] геополитическое разногласие, которое касается только разграничения морских зон, т. е. исключительных экономических зон (ИЭЗ) и континентального шельфа в Эгейском море и Восточном Средиземноморье", - полагает греческий премьер.