Суд вынес приговор пяти участникам массовых беспорядков в аэропорту Алма-Аты

Приговором суда Айгерим Тлеужановой назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года. Остальных фигурантов дела приговорили к восьми годам лишения свободы

АСТАНА, 11 июля. /ТАСС/. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты вынес приговор пяти участникам массовых беспорядков, произошедших в январе 2022 года в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых находились Айгерим Тлеужанова, Калас Нурпеисов, Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. По данным суда, 5 января 2022 года Тлеужанова и Нурпеисов организовали массовые беспорядки в аэропорту Алма-Аты, сопровождающиеся погромами, поджогами и разрушением имущества. В аэропорту к ним присоединились Далибаев, Шилибаев и Карменов.

"Узнав, что в Алматы планируется прилет военного контингента ОДКБ, подсудимые решили воспрепятствовать этому. Они совершили нападение на диспетчерскую службу аэропорта и захватили ее. С целью недопущения посадки самолетов ОДКБ, под угрозой насилия они потребовали отключить освещение взлетно-посадочной полосы. Подсудимые также совершили угон транспортных средств и открыто похитили служебные радиостанции", - говорится в сообщении.

Приговором суда Тлеужановой назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года. Остальные фигуранты этого дела приговорены к восьми годам лишения свободы.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.