Швеция объявила о долгосрочной приверженности диалогу с Турцией по безопасности

Стороны начнут новый двусторонний диалог по вопросам безопасности, который предусматривает "продолжение совместных усилий по борьбе с организованной преступностью и терроризмом"

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Швеция привержена новому двустороннему диалогу с Турцией по вопросам безопасности, и это носит долгосрочный характер. Так во вторник прокомментировал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон новые договоренности с Анкарой, которые позволили Турции одобрить шведскую заявку в НАТО.

Согласно совместному заявлению в понедельник, стороны начнут новый двусторонний диалог по вопросам безопасности (Security Compact), который предусматривает "продолжение совместных усилий по борьбе с организованной преступностью и терроризмом". "Швеция серьезно относится к опасениям Турции по поводу терроризма, и наша приверженность носит долгосрочный характер. Поэтому сейчас налаживается диалог по вопросам безопасности. Мы также договорились углубить наше экономическое сотрудничество в области торговли и инвестиций, многие шведские и турецкие компании считают это выгодным", - приводятся слова Кристерссона в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе личной встречи под патронажем генсека НАТО Йенса Столтенберга в понедельник достигли договоренности, согласно которой Турция начнет процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Она включает шесть пунктов, где констатируется, что Швеция внесла необходимые изменения в свое законодательство и за последний год существенно усилила борьбу с террористическими проявлениями в деятельности Рабочей партии Курдистана, а также возобновила военный экспорт в Турцию. Эти договоренности были достигнуты в ходе саммита НАТО в прошлом году в Мадриде.

Швеция и Турция готовы продолжить взаимодействие в рамках мадридского соглашения, а также начать сотрудничество в области безопасности (Security Compact) на уровне министерств. Оно будет сосредоточено на борьбе с терроризмом во всех его формах. Швеция также обязуется не поддерживать Отряды народной самообороны/Демократический союз (YPG/PYD) и Движение (Фетуллаха) Гюлена (FETO).

Другие пункты

Швеция и Турция согласны в том, что борьба с терроризмом является долгим и более длительным процессом, чем вступление Швеции в НАТО. Столтенберг подтвердил категорическое осуждение Североатлантическим альянсом любых проявлений терроризма, а также то, что НАТО усилит работу на этом направлении.

НАТО, Турция и Швеция признают принцип недопустимости каких-либо ограничений, барьеров или санкций в отношении торговли вооружениями или военных инвестиций между союзниками. Если таковые имеются, они должны быть устранены.

Швеция и Турция согласны в том, что экономическое сотрудничество должно развиваться таким образом, чтобы обе стороны могли максимально эффективно использовать возможности для развития торговли и инвестиций.

Швеция окажет Турции активную поддержку для вступления в ЕС, будет способствовать модернизации торгового союза Турции и ЕС и упрощению выдачи гражданам Турции виз для поездок в страны Евросоюза.

С учетом этих пунктов и важности защиты Евроатлантического пространства парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, говорится в пресс-релизе на сайте НАТО.