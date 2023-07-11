Президент Чехии заявил, что у ВСУ все меньше времени для успеха в "контрнаступлении"

Петер Павел сообщил, что российская сторона смогла создать укрепленную оборону и располагает преимуществом в воздухе

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Президент Чехии Петер Павел полагает, что Украина сможет выйти на переговоры с Россией по итогам своего "контрнаступления", итоги которого окончательно определятся к зиме. У ВСУ таким образом остается все меньше времени для достижения результата, отметил Павел во вторник на Общественном форуме НАТО, проходящем на полях саммита Североатлантического альянса.

"Время на продвижение на фронте для них [ВСУ] сокращается не только потому, что с приходом зимы будет тяжелее, но также и из-за предстоящих выборов в США, России и самой Украине, - сказал президент. - Мы [можем] увидеть дальнейшее снижение желания массированно поддерживать Украину дополнительным оружием. Так что все эти условия, правдоподобно, приведут к тому итогу, что то, что будет достигнуто [в контрнаступлении] до конца этого года и станет основой для переговоров [с РФ]".

Необходимо, по его словам, реалистично воспринимать факт, что возможности ВСУ продвигаться в контрнаступлении будут "более или менее" исчерпаны к концу 2023 года. "Украина понемногу [продвигается в деле освобождения своей] территории. Правдоподобно, что [ВСУ] до сих пор ищут слабые места в российской обороне. Они до сих пор не ввели в действие значительные силы, которые подготовили [к контрнаступлению]", - сказал президент.

ВСУ, как он утверждает, располагают более качественной военной техникой, чем ВС РФ. Им, как он сказал, "чтобы быть действительно эффективными" не хватает боеприпасов и самолетов. Кроме того, российская сторона смогла создать укрепленную оборону и располагает преимуществом в воздухе.