Тайвань заявил, что будет применять кассетные боеприпасы в случае вооруженного конфликта

Генерал-майор вооруженных сил острова У Ишэн сообщил, что Тайвань не подписывал международную Конвенцию по кассетным боеприпасам

ГОНКОНГ, 11 июля. /ТАСС/. Армия Тайваня будут использовать кассетные боеприпасы в случае боевых действий. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генерал-майор вооруженных сил острова У Ишэн.

Он отметил, что Тайвань не подписывал международную Конвенцию по кассетным боеприпасам. По его словам, в международном праве, применимом в период вооруженных конфликтов, нет четких норм по этому виду вооружений.

"В международном сообществе пока нет консенсуса по запрещению кассетных боеприпасов. Таким образом, если мы будем использовать такие боеприпасы для уничтожения военных целей, то это будет соответствовать обычаям вооруженных конфликтов", - резюмировал генерал-лейтенант.

На вооружении Тайваня стоит крылатая ракета "Ваньцзянь", которая может быть оснащена в том числе кассетной боеголовкой. Она может способна цели на расстоянии до 200 км, что делает ее самым дальнобойным оружием такого типа на вооружении острова. Разные модификации крылатой ракеты могут запускаться с наземных установок, а также с истребителей. Предполагается, что вооруженные силы Тайваня в случае конфликта в проливе будут использовать этот вид вооружений для поражения баз ВВС Народно-освободительной армии Китая и других военных объектов в прибрежных провинциях Фуцзянь и Гуандун на материке.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. К конвенции, которая запрещает использование кассетных боеприпасов, присоединились 111 стран, еще 12 ее подписали, но пока не ратифицировали. Ни США, ни Украина, ни Россия не являются участниками конвенции.