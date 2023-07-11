Визит президента Ирана в Кению перенесли на 12 июля

Это нужно для того, чтобы страны успели завершить работу над договоренностями

ПРЕТОРИЯ. 11 июля. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси перенес визит в Кению на среду, чтобы страны успели завершить работу над договоренностями. Об этом сообщил глава МИД Кении Альфред Мутуа в Twitter.

Ранее сообщилось, что президент Ирана посетит с визитом Кению, Уганду и Зимбабве по приглашению их лидеров. С таким заявлением выступил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"Президент Ирана, его превосходительство Эбрахим Раиси должен был приехать в страну с визитом сегодня. График президента сейчас пересматривается, чтобы финализировать ключевые меморандумы о взаимопонимании, важные для укрепления отношений. Президент Ирана приедет с государственным визитом завтра", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в Twitter главы МИД Кении.

В документе сообщается, что визит президента Ирана в Кению начнется в 07:00 с двусторонних переговоров с лидером африканской страны. Затем Раиси посетит мавзолей первого президента Кении Джомо Кениаты в Найроби, после чего отправится в другие страны Африки.