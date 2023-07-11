Глава Евросовета обсудил урегулирование кипрской проблемы с президентом Турции

Шарль Мишель сообщил, что у него с Реджепом Тайипом Эрдоганом была хорошая встреча и что они изучили возможности для того, чтобы "вернуть сотрудничество между ЕС и Турцией на передний план и оживить их отношения"

НИКОСИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель обсудил перспективы урегулирования кипрской проблемы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вильнюсе и проинформировал о результатах своей беседы главу Республики Кипр Никоса Христодулидиса. Об этом сообщило во вторник Кипрское информационное агентство.

По его данным, Мишель, в частности, говорил с Эрдоганом о предложениях Христодулидиса относительно более активного участия ЕС в усилиях по возобновлению переговоров по кипрской проблеме, а также об отношениях между ЕС и Турцией. Сам глава Евросовета написал в Twitter, что у них с Эрдоганом была хорошая встреча и что они изучили возможности для того, чтобы "вернуть сотрудничество между ЕС и Турцией на передний план и оживить их отношения".

Усилия руководства Кипра направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы президента республики Никоса Христодулидиса, которые он выдвинул вскоре после прихода к власти в феврале 2023 года, предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение кипрской проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Христодулидис также хочет, чтобы были назначены спецпредставитель ЕС по кипрскому урегулированию, который будет участвовать во всех последующих переговорах, и посланник генсека ООН.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного госпереворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в городе Кран-Монтана в 2017 году.