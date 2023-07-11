Армия Тайваня зафиксировала приближение к острову 34 воздушных аппаратов ВС Китая

Ведомство отметило, что 29 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива

ГОНКОНГ, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня обнаружили во вторник приближение к острову 34 летательных аппаратов и 4 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

"Всего зафиксировано 34 полета, в том числе истребителей J-10, J-16 и Су-30, бомбардировщиков H-6 и противолодочных самолетов Y-8 НОАК", - сказано в документе. Как отметило ведомство, 29 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.