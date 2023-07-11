Дания, ФРГ и Швеция не знают, когда завершат расследование подрыва "Северных потоков"

Страны направили в Совбез ООН совместное письмо, в котором сообщается об отсутствии "препятствий для посещения мест взрывов газопровода Nord Stream"

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Дания, Германия и Швеция направили новое совместное письмо в Совет Безопасности ООН в отношении статуса национальных расследований по взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". В нем сообщается, что сейчас невозможно сообщить, когда следствия закончатся, сообщает во вторник МИД Дании в Twitter.

"Дания, Германия и Швеция направили новое совместное письмо в Совет Безопасности ООН по взрывам на "Северном потоке" со статусом отдельного национального расследования, в свете предстоящей встречи по этому вопросу", - говорится в сообщении.

В приведенной фотокопии письма поясняется, что "соответствующие национальные органы Дании, Германии и Швеция обязуются всесторонне расследовать диверсию и продолжать свои отдельные расследования".

"Ни одно из расследований еще не завершено, и пока еще невозможно сказать, когда они будут завершены, - отмечается в документе. - Учитывая национальные различия в уголовно-процессуальных нормах, а также в характеристиках расследований, объем и характер информации, которой можно обмениваться на данном этапе, различаются. Власти Дании, Германия и Швеция ведут диалог по техническим аспектам своих расследований, и этот диалог будет продолжаться".

Авторы письма также подчеркивают, что "нет никаких препятствий для посещения мест взрывов газопровода Nord Stream". "Хотя для некоторых видов деятельности требуется разрешение соответствующих органов, все суда пользуются свободой плавания в местах взрывов в исключительной экономической зоне Дании и Швеции в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - говорится в письме.