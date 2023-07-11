В Вильнюсе открылся саммит НАТО

Первое заседание открыли генсек альянса Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа открыли во вторник в Вильнюсе первое заседание двухдневного саммита НАТО, на котором в качестве приглашенного партнера присутствует Швеция. Во вступительном слове Столтенберг подчеркнул, что это первая встреча, в которой Финляндия участвует как полноправный член, а скоро в аналогичном качестве к альянсу присоединится и Швеция.

"Сегодня мы примем много решений, чтобы сделать наш альянс еще более сильным, мы увеличим нашу практическую и политическую поддержку Украины, это приблизит ее к альянсу, к которому она принадлежит. Мы также сделаем смелые шаги, чтобы еще больше укрепить нашу оборону и сдерживание, включая новые военные планы и силы для защиты евро-атлантического пространства. Кроме того, мы согласуем более амбициозные обязательства по оборонным расходам", - сказал он.

Лидеры стран - членов НАТО также сделали традиционное коллективное фото, после чего проследовали в зал заседаний. Работа после официальных приветствий Столтенберга и Науседы продолжилась за закрытыми дверями.