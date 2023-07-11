Кабмин Испании одобрил лишение диктатора Франко медали за трудовые заслуги

Решение приняли в соответствии с законом о демократической памяти

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило во вторник решение о лишении диктатора Франсиско Франко (1892-1975) медали за трудовые заслуги. Об этом говорится в публикации на сайте кабмина.

"По просьбе министерства труда было дано согласие на отзыв знака отличия "За трудовые заслуги" у диктатора Франко и других лидеров диктатуры", - уточняется в коммюнике.

Решение принято в соответствии с законом о демократической памяти, который был одобрен в 2022 году Сенатом (верхняя палата парламента) и усиливает приверженность государства поиску лиц, пропавших без вести во время гражданской войны в Испании и диктатуры Франко. Инициатива также объявляет незаконным франкистский режим.

Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. 24 октября 2019 года его останки были перенесены из мемориального комплекса "Долина павших" на мадридское кладбище "Мингоррубио".