Испания разместит солдат в Словакии

Председатель правительства королевства Педро Санчес также анонсировал усиление военного присутствия в Румынии

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Испания развернет солдат в Словакии и усилит свое военное присутствие в Румынии. Об этом заявил во вторник председатель правительства королевства Педро Санчес по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.

По его словам, "Испания как приверженный член НАТО собирается объявить сегодня о развертывании испанских сил и солдат в Словакии для усиления восточного фланга" альянса. Премьер добавил, что королевство "также собирается усилить свой контингент в Румынии".

Ранее газета ABC передавала, что Испания стремится по итогам саммита в Литве стать одной из стран во главе новых бригад, которые НАТО разместит в Румынии, Венгрии или Болгарии.