Сунак и Эрдоган обсудили в Вильнюсе тему продления зерновой сделки

Президент Турции и премьер Великобритании подчеркнули важность ее продления

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили черноморскую зерновую инициативу, подчеркнув важность ее продления. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам встречи лидеров в Вильнюсе, где во вторник открылся саммит НАТО.

"Президент Эрдоган проинформировал премьер-министра о недавно состоявшемся визите [президента Украины Владимира] Зеленского в Турцию, и лидеры также согласились с важностью задачи по продлению черноморской зерновой сделки", - сказано в документе.

Сунак также приветствовал обещание Анкары ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО, поблагодарив Эрдогана за принятое решение. В ходе встречи обсуждались и вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере передовых оборонных технологий, борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью, обмена разведывательными данными и борьбы с терроризмом.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам прошедших 10-11 мая в Стамбуле переговоров делегаций России, Турции, Украины и ООН сообщал, что зерновая сделка прекратит действовать, если в Москве до 18 мая не получат гарантий выполнения ее требований, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.