Президент Финляндии не исключил закрытия консульства РФ на Аландских островах

Саули Ниинистё отметил, что там находится только один консул и его жена

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Финляндия не исключает возможность закрыть консульство РФ на Аландских островах. Об этом заявил во вторник президент Финляндии Саули Ниинистё.

"О консульстве. Нужно помнить, что там только один консул и его жена. Больше никого нет - в этом консульстве на Аландских островах", - сказал он в интервью Bloomberg TV в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

"Посмотрим", - ответил президент Финляндии на вопрос о том, будет ли вопрос закрытия консульства рассматриваться властями страны.

По его словам, пока "ясно", что рассматривается вопрос о закрытии консульства России в Турку. "В Турку у них находится более крупное консульство, оно походит на то, что у нас есть в Санкт-Петербурге. Мы пока не приняли решение", - добавил президент Финляндии.

Ранее глава МИД республики Элина Валтонен сообщила, что финские власти "проводят расследование" в отношении российского консульства на Аландских островах, и при необходимости примут меры.

Дипломатическое противостояние

Ниинистё ранее заявил, что республика может закрыть российское консульство в Турку в ответ на решение Москвы о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге и высылке финских дипломатов. Ранее МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября 2023 года отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов.

В июне МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявила, что высылка связана с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.