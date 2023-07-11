11 июля, 12:17,
обновлено 11 июля, 13:15
Военная операция на Украине

МИД Сирии назвал аморальными действия США и их союзников по поставке оружия Украине

По мнению ведомства, планы США по поставке кассетных боеприпасов Украине могут привести к катастрофической эскалации

БЕЙРУТ, 11 июля. /ТАСС/. Действия США и их союзников, продолжающих направлять оружие на Украину, безответственны и аморальны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Сирии.

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"Продолжающиеся поставки администрацией США и некоторыми ее западными союзниками оружия киевскому режиму с целью увеличения [числа] смертей и [масштаба] разрушений являются аморальными, демонстрируют лицемерный характер проводимой ими политики и подтверждают безответственность американской администрации и ее западных союзников", - подчеркивается в коммюнике, которое приводит сирийское государственное агентство SANA.

По мнению ведомства, планы США по поставке кассетных боеприпасов Украине могут привести к катастрофическому ухудшению ситуации. 

"Опасные планы США по снабжению киевского режима кассетными боеприпасами вопреки международным соглашениям и предостережениям ООН означают затягивание той агрессивной войны, которую развязала западная коалиция против Российской Федерации, и грозят катастрофической эскалацией, затрагивающей будущее человечества", - отмечается в коммюнике.

Сирия призвала все страны "обуздать" администрацию США, проводящую опасную политику.

"Сирия <...> призывает все страны мирового сообщества обуздать администрацию США, проводящую безрассудную политику, представляющую серьезнейшую угрозу для безопасности и мира во всех уголках земного шара", - отметило сирийское ведомство. 

Теги:
УкраинаСШАСирияВоенная операция на Украине
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