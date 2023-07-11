11 июля, 12:20
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

ФРГ пока не установила причастность каких-либо государств к подрыву "Северных потоков"

Внимание следственных органов Германии привлекла яхта, "следовавшая подозрительным курсом" накануне и после диверсии

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Следствию ФРГ пока не удалось установить, причастно ли какое-либо государство к организации подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом говорится в совместном заявлении постоянных представителей Дании, Швеции и Германии при ООН, опубликованном во вторник.

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"В настоящий момент невозможно достоверно установить личность преступников и их мотивы, в частности, был ли инцидент организован [каким-либо] государством или государственным субъектом", - указано в документе. Поясняется, что внимание следственных органов ФРГ привлекла яхта, "следовавшая подозрительным курсом" накануне и после диверсии. В образцах материалов, взятых с судна в ходе расследования, были впоследствии обнаружены "следы подводной взрывчатки". По версии следствия, квалифицированные водолазы "могли закрепить данное взрывчатое вещество в местах повреждения газопроводов".

Следствие "пока не смогло окончательно установить" точный курс судна. Кроме того, оказалось, что оно было зафрахтовано на подставное лицо. Присутствовал ли впоследствии этот человек на борту яхты на самом деле, неизвестно. Работа над прояснением этих вопросов продолжается, отмечается в сообщении. 

Теги:
ГерманияРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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