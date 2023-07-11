Дания, Швеция, ФРГ утверждают, что информировали РФ о расследованиях на "Северных потоках"

Представители трех стран уточняют, что следственные действия все еще продолжаются, пока "невозможно сказать, когда они завершатся"

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Дании, Швеции и Германии утверждают, что якобы информировали российскую сторону о ходе расследований терактов на "Северных потоках". Об этом говорится в совместном письме постоянных представителей трех стран при Организации Объединенных Наций, опубликованном во вторник.

"Власти Российской Федерации были проинформированы о проводимых расследованиях", - говорится в тексте документа. Представители трех стран уточняют, что следственные действия все еще продолжаются, пока "невозможно сказать, когда они завершатся".

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что российская делегация запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва "Северных потоков". По словам дипломата, Россия обратилась к "британскому председательству [с целью] пригласить для отчета представителей" трех стран - Дании, ФРГ и Швеции, - ведущих расследования по факту диверсий на газопроводах.

Власти РФ неоднократно заявляли, что считают неприемлемыми попытки представителей ФРГ, Дании и Швеции уклониться от взаимодействия с российской стороной по вопросу проводимых расследований.