Додон считает, что Молдавии необходимо развивать сотрудничество со странами СНГ и ЕАЭС

По словам бывшего президента страны, Молдавия должна оставаться в Содружестве и эффективно использовать статус страны - наблюдателя Евразийского экономического союза

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Молдавия должна оставаться в СНГ и эффективно использовать статус страны - наблюдателя ЕАЭС. Об этом заявил бывший президент, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон по итогам состоявшейся во вторник встречи с послом Белоруссии в Кишиневе Анатолием Калининым, на которой обсуждался вопрос участия республики в Содружестве и ЕАЭС.

"Молдавия должна оставаться в Содружестве и эффективно использовать статус страны - наблюдателя Евразийского экономического союза, чтобы сохранять и развивать традиционные рынки, а также оказывать необходимую поддержку нашим согражданам, проживающим или работающим в странах СНГ. В ходе беседы высоко оценили дружеские отношения и торгово-экономическое сотрудничество, установившиеся между нашими странами за долгие годы. Сошлись во мнении о необходимости поддержания постоянного диалога", - сказал Додон.

Во встрече с послом также принял участие вице-спикер парламента, председатель депутатской фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.

Большинство граждан Молдавии выступает против курса президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности на разрыв отношений с СНГ и присоединения страны к антироссийским санкциям. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного в конце июня социологической компанией CBS AXA по заказу Института европейской политики и реформ (IPRE), который возглавляет Юлиан Гроза, являющийся членом Высшего совета безопасности при президенте Санду.

Отношение властей Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. За два последних месяца парламент принял решение о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ, отозвав из нее своего представителя, также Молдавия вышла из соглашений с Содружеством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева на разрыв с СНГ двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть Содружество, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в этом объединении.