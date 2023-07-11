В Швеции не все считают, что членство в НАТО обеспечит высокий уровень безопасности

Председатель Шведского объединения за мир и арбитраж Керстин Бергео назвала вступление в альянс "исторически неправильным приоритетом"

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Членство в НАТО не обеспечит Швеции более высокий уровень безопасности. Такое мнение высказала председатель организации Svenska Freds (Шведское объединение за мир и арбитраж) Керстин Бергео.

"НАТО не делает нас безопаснее. С сегодняшнего дня мы будем находиться под защитой ядерного оружия, поскольку такова политика НАТО. А это то, за отказ от чего Швеция выступала и должна продолжать выступать", - заявила она в интервью телеканалу SVT. По мнению Бергео, вступление в альянс является "исторически неправильным приоритетом".

Бергео считает, что членство Швеции в Североатлантическом альянсе будет только способствовать дальнейшей поляризации и милитаризации. Также она критически относится к отсутствию серьезного анализа последствий для Швеции от вступления в НАТО. "Решение было принято чрезвычайно быстро и является огромным разворотом [в другую сторону], а мы не успели обсудить, что это означает для Швеции вступление в ядерный альянс", - сказала Бергео.

Ее позицию разделяют в Левой партии и Партии охраны окружающей среды, единственных выступивших против вступления Швеции в НАТО.

В понедельник Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров турецкого президента с премьером королевства Ульфом Кристерссоном, генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Парламент Венгрии также еще не проголосовал за вступление Швеции в НАТО.