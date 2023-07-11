Красный Крест заявил, что не занимается контрабандой через Лачинский коридор

В гуманитарной организации прокомментировали заявление погранслужбы Азербайджана о приостановке пропуска автотранспорта через пункт "Лачин" на границе с Арменией из-за выявления соответствующих фактов контрабанды

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что не занимается перевозкой запрещенных товаров через Лачинский коридор. Так женевская штаб-квартира гуманитарной организации отреагировала во вторник на сообщение погранслужбы Азербайджана о приостановке пропуска автотранспорта через пункт "Лачин" на границе с Арменией из-за выявления фактов контрабанды на автомобилях МККК.

"МККК осведомлен об опасениях, высказанных по поводу перевозки запрещенных товаров через Лачинский коридор, и не поддерживает такую деятельность, - отметили в женевской штаб-квартире. - Ни в одном автомобиле, принадлежащем МККК, не было обнаружено несанкционированных материалов. Все грузы подлежат таможенному контролю Азербайджанской Республики".

"Мы сожалеем, что без нашего ведома четверо наемных водителей попытались перевезти некоторые коммерческие товары на своих транспортных средствах, на которых временно была изображена эмблема МККК. Эти лица не являлись сотрудниками МККК, и МККК немедленно расторг их служебные контракты", - пояснили в комитете.

Красный Крест заверил, что его "работа по Лачинскому коридору всегда носит строго гуманитарный характер". Речь идет о "важной работе, которая позволила эвакуировать более 600 пациентов для оказания медицинской помощи". Она "должна быть продолжена", поскольку имеет важное значение "для доставки предметов медицинского назначения, продуктов питания, детских смесей и других предметов первой необходимости в медицинские учреждения и семьи". Эта работа "всегда выполняется с согласия сторон", напомнили в МККК.

Ранее во вторник Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о приостановке пропуска автотранспорта через пропускной пункт "Лачин" из-за выявления фактов контрабанды на автомобилях МККК. Возбуждено уголовное дело. В сообщении приводятся конкретные случаи обнаружения с 1 по 5 июля контрабандного провоза автомобилями МККК незадекларированных на таможне мобильных телефонов и запчастей к ним, сигарет и бензина. По данным ГПС, все случаи зафиксированы оперативной съемкой на месте.

Азербайджан проводит блокаду Нагорного Карабаха более шести месяцев. Сначала граждане этой страны, которые называли себя экоактивистами, перекрыли Лачинский коридор у города Шуши, а в апреле Баку официально установил КПП у моста Акари на границе с Азербайджаном.