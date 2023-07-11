Nikkei узнала об отсутствии упоминания об открытии офиса НАТО в Токио в итоговом заявлении

По данным источников издания, формулировка о намерении продолжить переговоры по этому вопросу пережила несколько раундов консультаций и версий совместного заявления

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Упоминание о возможности открытия офиса НАТО в Токио и о готовности продолжить обсуждение такой возможности было изъято из проекта итогового заявления, принятие которого ожидается по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом во вторник сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei.

По данным источников издания, формулировка о намерении продолжить переговоры по этому вопросу пережила несколько раундов консультаций и версий совместного заявления, однако в конечном итоге была убрана из готовящегося документа.

Ранее Nikkei сообщала, что НАТО намерена отложить решение об открытии своего представительства в Токио до осени или на более поздний срок. Изначально планировалось, что вопрос об открытии офиса НАТО в японской столице, который стал бы первым для альянса в Азии, будет согласован в ходе саммита организации в Литве. Однако согласия на этот счет получить не удалось, в том числе из-за позиции Франции - сообщалось, что Париж в этой ситуации предпочитает не провоцировать Пекин, поскольку рассчитывает на развитие экономических связей, а также на то, что КНР в конечном итоге сыграет свою роль в урегулировании конфликта на Украине. Вместе с тем Франция и другие члены НАТО акцентируют внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддерживают развитие взаимодействия с Японией и Южной Кореей.

В последнее время Япония активно расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса.

Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11-12 июля. В нем также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.